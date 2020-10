Gegen 1 Uhr ist am Freitag in Kriens der Dachstock eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten.

Gegen 1 Uhr in der Nacht auf Freitag bemerkte ein Anwohner an der Ehrendingenstrasse in Kriens «ein Knistern und kleine Flammen», wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. Die Feuerwehr Kriens stellte vor Ort starken Rauch fest.