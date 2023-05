Niederteufen AR: Dachstockbrand verursacht mehrere Hunderttausend Franken Schaden

Am Samstagmorgen standen in Niederteufen AR zahlreiche Sicherheitskräfte im Einsatz.

Am Samstagmorgen ist in Niederteufen in einem Einfamilienhaus ein Brand ausgebrochen. Wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mitteilt, war bei ihr um 9.20 Uhr eine Meldung eingegangen, dass der Dachbereich eines Wohnhauses brenne. Vor Ort trafen die Retter dann auf starken Rauch, der aus dem Gebäude trat.