Am Samstag wird die Skisaison in Sölden eröffnet. Zum ersten Mal seit langem zum Saisonstart wieder fit, ist Aline Danioth.

Saisonstart in Sölden : «Dachte früher, ich wäre unzerstörbar» – Skifahrerin Danioth will durchstarten

1 / 2 Aline Danioth ist zum Saisonstart in Sölden gesund. IMAGO/Geisser Die 24-Jährige hatte in den letzten Jahren immer mit Verletzungen zu kämpfen. freshfocus

Darum gehts Aline Danioth will in dieser Skisaison für Furore sorgen.

Die 24-Jährige konnte seit langem Mal wieder eine Vorbereitung absolvieren.

Auf die Zuschauer freut sich die Urnerin sehr.

Die neue Ski-Saison beginnt am Samstag, beim Riesenslalom in Sölden werden sich die Stars des Weltcups den Hügel hinunterstürzen. Gleich sechs Schweizerinnen sind zum Saisonauftakt am Start. Eine davon ist zum ersten Mal seit drei Jahren wieder richtig fit – Aline Danioth.

Die 24-Jährige hatte in den letzten Jahren immer wieder mit schweren Knieverletzungen zu kämpfen. Nun konnte sie für einmal eine Vorbereitung komplett durchziehen. «Der Sommer hat extrem viel Spass gemacht», erklärt die Technik-Spezialistin gegenüber 20 Minuten. Doch warum: «Ich musste keine Reha machen und konnte immer voll ans Limit gehen.»

Gedanken an eine weitere Verletzung verschwendet die Urnerin nicht: «Ich fühle mich auf den Ski so wohl und habe Glück, dass ich keine Probleme mit der Angst habe.» Ihren eigenen Körper kennt sie mittlerweile viel besser. «Klar, es kann immer was passieren, ich versuche aber, die unnötigen Risiken zu umgehen.» Das bedeutet, dass sie auch den mentalen Aspekt des Sports besser einschätzen kann. «Wenn ich mich mental ermüdet fühle, höre ich auf. Früher habe ich noch gedacht, ich bin unzerstörbar», so die junge Sportlerin aus Andermatt.

Zuschauer spornen Danioth an

Aufgrund der gelungenen Vorbereitung sind auch die Ziele für die Saison natürlich anders. Kein Wunder, denn trotz fehlender Vorbereitung lieferte sie nach ihrem Comeback bereits in der vergangenen Saison ab. Danioth: «Ich will an den Leistungen im letzten Jahr, die oberhalb meiner Erwartungen waren, anknüpfen und jeden Tag in den Wettkämpfen meine Trainingsleistungen abrufen können.» Konkrete Ziele habe sie sich nicht gesetzt.

Das Schweizer Ski-Team in Sölden Frauen: Michelle Gisin, Lara Gut-Behrami, Camille Rast, Wendy Holdener, Andrea Ellenberger, Simone Wild, Corinne Suter, Vivianne Härri, Vanessa Kasper Männer: Marco Odermatt, Gino Caviezel, Loïc Meillard, Semyel Bissig, Daniele Sette, Thomas Tumler, Fadri Janutin, Livio Simonet, +1 Athlet

Wohin sie ihre Leistungen bringt, wird sich zeigen. Auf Sölden freut sich Danioth auch wegen den Fans. Rund 10’000 Besucher und Besucherinnen werden pro Renntag erwartet. Danioth: «Wir investieren viel im ganzen Jahr und ohne Publikum zu fahren, ist nicht das gleiche. Wenn viele Fans vor Ort sind, ist das natürlich ein Highlight.»

Gisin mit neuem Ski Nach 14 Jahren trennte sich Michelle Gisin von ihrem Ski-Hersteller. Nun ist sie auf Salomon unterwegs. Derzeit dreht sich bei Gisin noch vieles um die Abstimmung. Besonders zum Saisonstart setzt sie die Ansprüche zurück. «Es kann natürlich noch nicht alles stimmen.» Was bei Gisin aber weiter ein Trumpf sein wird: Ihre Vielseitigkeit. Diese will sie auch in diesem Winter beibehalten und in allen Disziplinen am Start stehen. freshfocus