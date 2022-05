Waren Spitzel am Werk? : «Dachte, muss sterben» – Aktivist aus Aserbeidschan in Langnau verprügelt

Ein 30-jähriger Oppositioneller aus Aserbeidschan wurde in Langnau von Unbekannten attackiert. Er ist sicher, dass es sich um regimetreue Landsleute handelte.

Manaf Jalilzade, politischer Aktivist aus Aserbeidschan, wurde in Langnau von Unbekannten überfallen und verprügelt. Wie der 30-Jährige gegenüber der «Berner Zeitung» erzählt, wurde er am Abend des 30. April vor seiner Unterkunft von drei Männern auf Aserbeidschanisch angesprochen. Diese hätten ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, ihn zu Boden geworfen und ihn gegen Kopf und Oberkörper getreten.

Jalilzade ist überzeugt: «Das waren regimetreue Landsleute, die mich einschüchtern wollten», wie er zur «Berner Zeitung» sagt. Während der Tat hätten die Männer gesagt: «Willst du jetzt noch immer den Präsidenten beleidigen?» Seit der Regimekritiker vor vier Jahren in die Schweiz geflüchtet war, prangert er von hier aus über Social Media den aserbeidschanischen Präsidenten Ilham Alijew an. Seinem Youtube-Kanal «Diktator TV» folgen 138’000 Leute. Die Berner Kantonspolizei hat Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

NDB hat Kenntnis von «einigen Fällen»

Laut Nachrichtendienst des Bundes (NDB) werden auch in der Schweiz Regimekritiker aus autoritären Staaten «überwacht, in gewissen Fällen bedroht, erpresst oder anderswie eingeschüchtert», wie der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) festhält. Er hat «Kenntnis von einigen Fällen, bei denen aserbeidschanische Oppositionelle Ziel von Ausforschung und Belästigungen waren».

Die aserbeidschanische Botschaft in Bern stellt derlei Aktionen in Abrede. «Es gibt keine Beweise oder Hinweise auf solche Angriffe irgendwo in der Welt», schreibt die Aserbeidschanische Botschaft in Bern auf Anfrage der BZ. Behauptungen im Voraus über mögliche Verbindungen von kriminellen Fällen in der Schweiz mit der aserbeidschanischen Regierung seien «absolut inakzeptabel».