Ukraine-Krieg : Dachte Selenski vor der Invasion noch an «Ferien und Grillieren»?

Biden kritisiert, Selenski wollte vom russischen Einmarsch «nichts hören». Selenskis Berater beteuert, der ukrainische Präsident habe «auf alle Worte und Warnungen der Partner» reagiert.

Es habe «keinen Zweifel» daran gegeben, dass Russland «über die Grenze gehen» würde, sagte Biden bei einer Veranstaltung in Los Angeles am Freitag.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat Warnungen vor einem russischen Einmarsch kurz vor Kriegsbeginn laut US-Präsident Joe Biden ignoriert. Es habe «keinen Zweifel» daran gegeben, dass Russland «über die Grenze gehen» würde, sagte Biden bei einer Veranstaltung in Los Angeles am Freitag. «Selenski wollte das nicht hören, und viele andere auch nicht.»

USA warnten schon früh vor einer Invasion

Die USA hatten lange vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar vor einem entsprechenden Szenario gewarnt. Bei einigen europäischen Staaten stiessen die Äusserungen damals auf Unglauben und sogar Kritik. Einige Länder warfen Washington Alarmismus vor.

Die Regierung in Kiew ist nicht erfreut über die Vorwürfe des US-Präsidenten, wie die «NZZ» berichtet. Selenskis Berater Michailo Podoljak sagte am Samstag, der ukrainische Präsident habe «auf alle Worte und Warnungen unserer Partner» reagiert. So sei auch der Regierung in Kiew klar gewesen, dass ein russischer Angriff bevorstehe. Auch Selenskis Sprecher Nikiforow betont, Selenski und Biden hätten regelmässig telefoniert.