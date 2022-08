Uzwil SG: «Dachte, wir sind darauf angewiesen, Strom zu sparen»

Mehrere Strassenlaternen in der ganzen Stadt Uzwil brennen laut direkten Anwohnern auch am helllichten Tag.

In einer Facebook-Gruppe nerven sich Anwohner von Uzwil SG darüber, dass an der Sternenstrasse und der Friedensbergstrasse und in weiteren Wohngebieten die Strassenlaternen auch tagsüber noch weiter brennen sollen. «Ich dachte, wir sind alle angewiesen worden, Strom zu sparen», sagt die Verfasserin des Beitrages im sozialen Medium. Gleicher Meinung sind weitere Anwohner von Uzwil. Es sei schwer nachvollziehbar, warum diese Strassenlaternen am helllichten Tag weiter leuchten.