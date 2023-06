Bern: «Dachten, es sei ein Waldbrand» – Auto geht auf A1 in Flammen auf

Auf der A1 ist am Samstagabend ein Auto ausgebrannt.

Der entstandene Sachschaden am Auto ist derzeit noch unbekannt.

Auf der A1 ist am Samstagabend ein Feuer in einem Auto ausgebrochen.

Am Samstagabend meldeten Leser kurz nach 21 Uhr, die auf der A1 in Richtung Solothurn unterwegs waren, dass auf der Höhe Grauholz ein Auto im Vollbrand stehe. «Wir dachten zuerst, dass es sich vielleicht um einen Waldbrand handelt», so der Leser gegenüber 20 Minuten. Die Kapo bestätigt einen entsprechenden Einsatz – die Feuerwehr habe den Brand mittlerweile löschen können.