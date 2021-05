Erlen TG - Dachwohnung geht in Flammen auf

In Erlen TG ist am Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen.

Am Donnerstagmorgen um 08.30 Uhr ist es in Erlen TG zu einem Brand in einer Dachwohnung gekommen. Das Feuer löste ein Grossaufgebot der Feuerwehr aus. Eine News-Scout war Augenzeugin des Brands. «Es war furchterregend», sagt sie. Eine riesige Flamme sei aus dem Dachfenster geschossen. «Es hatte sehr viel Rauch und viele Leute standen um das Haus», so die News-Scout.