In der Schweiz: Dadvan Yousuf (21) plant grösste Bitcoin-Mining-Farm in Europa

Auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt Yousuf, in der Schweiz eine Bitcoin-Mining-Farm in Betrieb setzen zu wollen: «Geplant ist die grösste Bitcoin-Mining-Farm Europas, die ausschliesslich mit erneuerbaren Energien angetrieben wird.» Die meisten Kryptowährungen würden auf zwei Konsensmechanismen beruhen: Proof-of-Work und Proof-of-Stake. Da Bitcoin-Mining aufgrund der Validierungsmethode – Proof-of-Work – sehr viel Strom benötige und daher die Kritik von Umweltschutzverbänden und Behörden auf sich ziehe, denke er, dass in Zukunft diese Art des Minings verboten werde.

12’000 Quadratmeter Land gekauft

«Ich mache mir gar keine Illusionen – so ziemlich jede Statistik zeigt, dass Bitcoin-Mining umweltschädlich ist», sagt Yousuf. Gewisse Länder tolerierten das gar nicht mehr, andere seien imstande, Mining zu verbieten. Er sei davon überzeugt, dass in Zukunft nur noch mit erneuerbaren Energien betriebene Farmen nach Bitcoins schürfen dürften, so Yousuf. «Ich rechne nicht mit einem Bitcoin-Verbot, aber mit einem Bitcoin-Mining-Verbot – auch in der Schweiz.» Bereite man sich darauf vor, habe man einen «riesen Wettbewerbsvorteil». Die Farm erstreckt sich über 12’000 Quadratmeter, insgesamt 7550 Solarmodule sollen aufgestellt werden, so Yousuf. «So können pro Jahr rund 900 Millionen Tonnen CO₂ gespart werden.» Wo sie liegt, will er aber vorerst noch unter Verschluss halten: «Ich will nicht, dass es Einsprachen dagegen gibt.»