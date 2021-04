Neue Fälle von Vogelgrippe : Dänemark muss 19’000 Gänse und Enten töten

In Dänemark wurden mehrere Fälle der Vogelgrippe entdeckt. Die Behörden ordneten die Schlachtung der betroffenen Tiere an.

19’000 Gänse und Enten müssen nach einem erneuten Ausbruch der Vogelgrippe in Dänemark getötet werden.

Nach einem neuen Ausbruch der Vogelgrippe müssen in Dänemark 19’000 Gänse und Enten getötet werden. Wie die Veterinär- und Lebensmittelbehörde am Mittwoch mitteilte, wolle man bereits am Donnerstag damit beginnen, die Tiere zu keulen, um eine weitere Ausbreitung der Erreger zu verhindern.