72 Prozent Impfquote - Dänemark schafft die Zertifikatspflicht ab

Am 1. September wurde der Coronapass in Dänemark abgeschafft.

Seit dem 1. August wurde für gewisse Branchen die Zertifikatspflicht aufgehoben, für die anderen fiel sie am 1. September. Ausgenommen davon sind Clubs und Grossveranstaltungen. Dort gelte die Zertifikatspflicht noch bis zum 10. September. Am Eingang muss der Corona-Pass vorgewiesen werden.

Europaweit wurde in Dänemark das 3G-Zertifikat fast am meisten und am intensivsten genutzt. Es gab kaum Probleme und auch kaum Proteste und Kritik. Einzig vom Wirtschaftssektor kam ein wenig Gegenwind. Doch auch dieser flaute relativ schnell ab. Die Bevölkerung Dänemarks akzeptierte also das Zertifikat grösstenteils problemlos. Dies hat jedoch auch gute Gründe.