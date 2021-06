Drama um Dänemark-Star : Vater meldet sich – Eriksen ist bei Bewusstsein und ansprechbar

Mitten im EM-Duell zwischen Dänemark und Finnland bricht Christian Eriksen plötzlich zusammen. Der Spieler muss noch auf dem Platz reanimiert werden. Nun gibt es gute Nachrichten.

44 Minuten sind im EM-Duell zwischen Dänemark und Finnland gespielt, als die Fussball-Welt plötzlich stillsteht. Dänen-Star Christian Eriksen bricht an der Seitenlinie nach einem Einwurf ohne Fremdeinwirkung plötzlich zusammen. Im Kopenhager Parken Stadion ist es auf einmal gespenstisch still.

Eriksen muss noch auf dem Spiel reanimiert werden. Seine Teamkollegen versammeln sich um den am Boden liegenden Eriksen. Minutenlang ist das Spiel unterbrochen, die Spieler auf dem Platz sind fassungslos, haben Tränen in den Augen. Auch die Fans im Stadion sind in Schockstarre. Nach zehn Minuten Bangen und Hoffen schickt der Schiedsrichter die Teams schliesslich in die Kabine. Eriksen wird abtransportiert. Die Partie wird schliesslich abgebrochen. Fussball ist in diesem Moment aber auch nur noch Nebensache.