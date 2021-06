Auch Linke für Stopp - Dänemark will gar keine Flüchtlinge mehr ins Land lassen

Dänemark will sein Asylrecht verschärfen. Wie andernorts auch, wollten 2015 besonders viele Menschen nach Dänemark. Seither sind die Asylanträge zurückgegangen – und nun will die Regierung sie gar auf null reduzieren.

Mit einem neuen Gesetz will Dänemark seine Einwanderungspolitik ändern. Neu sollten Flüchtlinge, die ins Land einreisen wollen, zuerst in Drittstaaten aufgenommen werden, wo ihre Anträge auf Asyl verarbeitet würden. Dänische Medien berichten, dass aktuell etwa Tunesien, Ruanda und Äthiopien angedacht seien. Gemäss der ARD hat die dänische Regierung den Gesetzesentwurf im April dem Parlament präsentiert, und es wird damit gerechnet, dass dieser noch diese Woche verabschiedet wird.

Geld soll in Krisenregionen fliessen

Die Diskussionen rund um das Thema Einwanderung sind in Dänemark in den letzten Monaten und Jahren schärfer geworden. Seit 2019 ist in Dänemark die sozialdemokratische Partei an der Macht. Im Gegensatz zu ihren Schwesterparteien in vielen anderen europäischen Staaten verfolgt diese aber eine restriktive Einwanderungspolitik. Im Januar hatte Premierministerin Mette Frederiksen im Parlament gar verkündet, dass es das Ziel sein müsse, dass Dänemark künftig gar keine Asylbewerber mehr aufnehmen würde. Der «Stern» berichtete darüber. Ein Experte erklärt gegenüber der ARD: «Die Sozialdemokraten haben die Rechten rechts überholt».