Verunreinigung des Grundwassers : Dänemark will vier Millionen getötete Nerze wieder ausgraben

Weil sie eine Mutation des Coronavirus übertrugen, tötete Dänemark ab November 15 Millionen Nerze. Nun sollen vier Millionen davon wieder ausgegraben werden. Die Regierung befürchtet, dass die Kadaver das Grundwasser verunreinigen könnten

In Dänemark sollen die Kadaver von vier Millionen Nerzen, die wegen einer Coronavirus-Mutation gekeult worden waren, im kommenden Jahr wieder ausgraben und verbrannt werden. Wie die Regierung am Sonntag mitteilte, sollen so Verunreinigungen des Grundwassers und nahegelegener Seen verhindert werden. Die Exhumierung soll den Angaben zufolge in sechs Monaten beginnen, wenn ein Infektionsrisiko ausgeschlossen werden kann.