Final-Sieg gegen Schweden : Dänemarks Handballer verteidigen ihren Weltmeister-Titel

Dänemark ist dank eines 26:24-Finalsieges gegen Schweden erneut Weltmeister. Zudem stellten die Dänen eine neue Bestmarke auf.

Dänemarks Handballer haben ihren Titel bei der Weltmeisterschaft in Ägypten erfolgreich verteidigt. Im skandinavischen Final setzten sich die Dänen am Sonntag in Kairo 26:24 (13:13) gegen Schweden durch. Zwei Jahre nach dem Triumph im eigenen Land machte die Mannschaft des ehemaligen Bundesliga-Trainers Nikolaj Jacobsen damit den zweiten WM-Titel in der Verbandsgeschichte perfekt. Zudem gewannen die Dänen ihre 19. WM-Partie nacheinander, was nie zuvor einer anderen Mannschaft gelungen war.