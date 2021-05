Swinger-Club in Ishøj - Dänische Journalistin hat Sex mit Swingern für eine bessere Reportage

Für einen zehnminütigen Beitrag für Radio4 besuchte Fischer den Club Swingland in der Ortschaft Ishøj. Sie wusste: Die Swinger-Szene ist sehr verschlossen. Wenn sie also einen guten Einblick in das Ambiente bieten wollte, müsse sie sich das Vertrauen dieser Menschen gewinnen. Also liess Louise Fischer los, wie sie dem Sender Nyheder erzählt. « Wäre ich an der Bar geblieben und nur Zuschauerin gewesen, hätte ich von den Interviewten nicht so viel rausbekommen » , ist Fischer überzeugt.