Leichte Symptome : Dänische Königin Margrethe positiv auf Coronavirus getestet

Am Dienstag wurde die dänische Königin positiv auf das Coronavirus getestet. Sie musste ihre Winterferien in Norwegen absagen.

Nach knapp zwei Millionen ihrer Landsleute hat es auch Königin Margrethe II. (81) erwischt: Die dänische Monarchin hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Sie sei am Dienstagabend positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte das dänische Königshaus am Mittwoch mit.

Die Königin zeige lediglich milde Symptome und halte sich nun auf Schloss Amalienborg in Kopenhagen auf. Ihre geplanten Winterferien in Norwegen, die eigentlich am Mittwoch hätten beginnen sollen, wurden abgesagt. Der Hof halte sich an die Vorgaben der Gesundheitsbehörden. Margrethe ist dreifach gegen Covid-19 geimpft.