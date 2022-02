Grausames Verbrechen : Dänische Polizei findet Körperteile einer 22-jährigen Frau im Wald

Die 22-jährige Mia Skadhauge Stevn gilt seit letztem Sonntag als vermisst. Nach tagelanger Suche fand die Polizei Teile einer Leiche. Laut den Ermittelnden sollen sie zur Vermissten gehören.

Die dänische Polizei hat nach dem Verschwinden einer jungen Frau in einem Waldgebiet Körperteile gefunden, die laut den Ermittlern zu der vermissten 22-Jährigen gehören sollen. «Dies ist ein schlimmer und hässlicher Fall », sagte Polizeiinspektor Frank Olsen am Donnerstagabend bei einer Pressekonferenz dem Sender DR zufolge.

Tatverdächtige festgenommen

Die junge Frau war in der Nacht zum vergangenen Sonntag in Aalborg auf einem kurzen Fussweg unterwegs, als sie Aufnahmen von Überwachungskameras zufolge in ein dunkles Fahrzeug stieg. Seitdem fehlte von ihr jede Spur, zwei Männer wurden im Laufe der Woche unter Tatverdacht festgenommen. Die Polizei hat die zwei 36 Jahre alten Verdächtigen wegen mutmasslichen Mordes angeklagt. Allerdings sitzt nur einer der beiden in Untersuchungshaft, der andere wurde wieder auf freien Fuss gesetzt. Beide gaben an, unschuldig zu sein.