Coronavirus – Dänische Regierung will mit Faktenchecks Corona-Panik bekämpfen

via REUTERS

Am 1. Februar hatte Dänemark seinen «Freedom Day». Seither gibt es im Land keine Corona-Einschränkungen mehr.

Dänemark will gegen Corona-Falschinformationen vorgehen.

In Dänemark haben die Behörden ein neues Monitoring eingeführt, das darauf abzielt, Falschinformationen oder Verschwörungstheorien zum Coronavirus zu widerlegen. Dabei wollen sie auch Aussagen, die die Gefahr, die vom Coronavirus ausgeht, übertrieben darstellen, ausleuchten und widerlegen. Dies berichtet die «Bild» -Zeitung.

Behörden betonen, dass sie die Gefahr des Virus ernst nehmen

Betrieben wird der Faktencheck von dem mit dem Monitoring der Corona-Pandemie beauftragten Statens Serum Institut (SSI), dem Pendant zum deutschen Robert-Koch-Institut. Das SSI hat auf seiner Website bereits mehrere Fälle von Falschinformationen dokumentiert. Als ein Beispiel werden Informationen, wonach Kinder besonders stark an der Omikron-Variante erkrankten, aufgeführt. Dem sei nicht so, schreiben die Verantwortlichen und liefern dazu auch Zahlen.

Viele der Falschinformationen, die im Netz zur Pandemie in Dänemark zirkulierten, würden von Personen ausserhalb des Landes gemacht, schreiben sie. So zum Beispiel, dass im skandinavischen Land wegen einer Infektion mit dem Virus immer mehr Menschen ins Spital müssten. Gemäss den Verantwortlichen des SSI sind die Zahlen der Hospitalisierungen gemessen an den Infektionen aber bereits seit längerem rückläufig.