Fussball-EM : Dänisches Team erhält psychologische Hilfe

Die Erleichterung ist riesig, dass Dänemark Topspieler Cristian Eriksen seinen Zusammenbruch beim EM-Spiel gegen Finnland überlebt hat. Der Schock bei einigen Mitspielern ist dennoch gross.

«Dänemark verliert. Aber das Leben hat gewonnen.» Das titelte die dänische Zeitung «Ekstrabladet» nach dem Schock von Kopenhagen. Dänemarks bester Spieler Christian Eriksen kollabierte am Samstag während des EM-Spiels gegen Finnland und musste danach von mehreren Medizinern per Herzbehandlung «zurückgeholt», sprich: reanimiert werden. So beschrieb es der Mannschaftsarzt Morten Boesen hinterher bei der Pressekonferenz. Dass der 29-Jährige von Inter Mailand diesen Zusammenbruch überlebt hat und später in einem stabilen und ansprechbaren Zustand in ein Krankenhaus gebracht wurde: Die Erleichterung darüber war wesentlich grösser, als es die dänische Enttäuschung oder die finnische Freude über den überraschenden 1:0 (0:0)-Sieg des EM-Debütanten jemals hätten sein können.