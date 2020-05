Weite SG

Dafür ist der Lenker seinen Fahrausweis los

Am Sonntag, kurz vor 4 Uhr, ist ein 24-jähriger Mann mit seinem Auto auf dem Vilnasweg in Weite SG verunfallt. Er war alkoholisiert unterwegs. Das Auto wurde total beschädigt

Der 24-Jährige fuhr mit seinem Auto am frühen Sonntagmorgen auf dem Vilnasweg von Plattis her in Richtung Oberschan. Höhe Käshof kam es rechts von der Strasse ab, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung.