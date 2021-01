Wo haben Fussgänger Vortritt?

Verhalten am Fussgängerstreifen und Lichtsignale

Es kommt laut Polizei immer wieder vor, dass Personen in ihren Motorfahrzeugen während der Fahrt abgelenkt sind. «Betritt jemand in diesem Moment den Fussgängerstreifen, kann es zu gefährlichen Situationen oder sogar Unfällen kommen», heisst es im Ratgeber. Ähnlich gefährlich sei auch das Betreten der Fahrbahn beispielsweise hinter einem haltenden Bus oder parkierten Fahrzeugen.

Ampeln gelten auch für Fussgängerinnen und Fussgänger, zumindest diejenigen, die für solche vorgesehen sind. Das Betreten der Fahrbahn bei Rot und somit das Missachten des Lichtsignals kann so auch mit einer Busse von 20 Franken geahndet werden. «Es lohnt sich also nicht nur aus Sicherheitsgründen, die Grünphase eines Lichtsignals abzuwarten», so die Polizei.

Verhalten auf Schnellstrassen

Auch beim Joggen oder Spazieren am Fahrbahnrand ohne Gehweg gebe es einiges zu beachten: Halte man sich auf einer öffentlichen Strasse auf, so muss am linken Fahrbahnrand gegangen werden. Sind mehrere Personen zusammen unterwegs, müssen diese hintereinander gehen. Das Gehen oder Laufen ist auch auf Ausserorts-Strecken nicht verboten, erfordert jedoch umso mehr Vorsicht seitens der Fussgängerin oder des Fussgängers. Nicht erlaubt ist der ungezwungene Aufenthalt am Fahrbahnrand von Autobahnen und Autostrasse.