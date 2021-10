Moneyland-Umfrage – Dafür leihen sich die Schweizerinnen und Schweizer Geld

Das Preisvergleichsinstitut Moneyland hat die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage zum Kreditverhalten der Schweizerinnen und Schweizer publiziert. Am beliebtesten sind demnach Darlehen für den Autokauf, gefolgt von Hypotheken für Häuser- und Wohnungskäufe. Aber auch fürs neueste iPhone , Kleidung oder die Steuern nehmen die Menschen Kredite auf. Sechs Prozent der befragten Personen geben an, auch schon einen Kredit für den Kauf von Kryptowährungen aufgenommen zu haben.

Junge nehmen für Konsumgüter Kredite auf, Ältere eher für die Hypothek

Am häufigsten nehmen die Menschen Kredite für den Kauf eines spezifischen Produktes (Auto, Haus, Möbel oder eine Reise) auf. Je ein Viertel gab jedoch auch an, bereits einmal Geld benötigt zu haben, weil der Schuh sonst wo klemmte: Beim Begleichen von Schulden, der Steuerrechnung oder aufgrund allgemeiner finanzieller Schwierigkeiten.

Junge holen sich deutlich häufiger Kleinkredite, während Menschen über 55 Jahre häufiger für den Häuser- oder Wohnungskauf auf Hypotheken zurückgreifen. Ganze 35 Prozent haben schon über 100’000 Franken in Anspruch genommen. Bei Jüngeren fallen häufig Kosten für die Ausbildung an. 43 Prozent der Befragten zwischen 18 und 25 Jahren gaben an, hierfür schon einmal einen Kredit aufgenommen zu haben. Durchs Band zeigt sich: Schweizerinnen und Schweizer jeglichen Alters leisten sich gerne ein Auto. In sämtlichen untersuchten Altersgruppen gab jeweils knapp die Hälfte der befragten Personen an, hierfür bereits Geld aufgenommen zu haben.