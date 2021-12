Cosmopolitan und Sex and the City: Bedeutung und Rezept

Am 9. Dezember startet die Fortsetzung von «Sex and the City» auf Sky Show. Welcher Drink beim Streamen nicht fehlen darf: Der durch die Serie bekannt gewordene 90s-Cocktail Cosmopolitan.

Comeback des Kultdrinks : Dafür steht der Cosmopolitan in «Sex and the City»

Die Lichter New Yorks, jazzige Musik, eine Gruppe Freundinnen, die mit einem pinkfarbenen Cocktail im Martini -G las auf die Liebe und das Leben anstösst: Die HBO - Serie « Sex and the City » machte den Cosmopolitan weltweit berühmt und d ank des aktuellen 90s - Boom wird man ihn bestimmt auch in der Serienf ortsetzung « And Just Like That… » entdecken . Was sich hinter dem Drink in Pink verbirgt und wie du den Cosmo selber mixt.

Was steckt im Cosmopolitan?

Der Cosmopolitan gehört, wie auch der Margarita, zu den New Orleans Sours. Das sind Cocktails, die als Zuckerquelle Orangenlikör nutzen. In ihm finden sich zudem Zitronenvodka, Limettensaft, Cranberrysaft und Triple Sec, e twa Cointreau. Wer nicht extra Zitrone n vodka kaufen möchte, kann den Cosmo auch einfach zusammen mit einem Stück Zitronenzeste und einem gängigen Vodka mixen.

Seine Bedeutung in «Sex and the City»

Versucht man herauszufinden, weshalb ausgerechnet der Cosmopolitan genauso berühmt wurde wie «SATC» selbst, hält sich eine Theorie wacker: Wer den Lifestyle der Protagonistinnen nachahmen wollte, konnte sich zwar vielleicht keine Stilettos von Manolo Blahnik leisten, einen Cosmopolitan jedoch schon. Lauren Garroni, Co- Betreiberin des Instagram - Accounts «Every Outfit on SATC» sieht den Cosmopolitan dagegen als Symbol für Sexualität und Power – als weibliches Pendant zu Alphamännche n James Bond und seinem Martini . Der Cosmo symbolisiert für sie New Yorker Alpha-Girls in ihrer eigenen Welt . Und mit eigenen Regeln.

Mehr Infos zum «Sex and the City»-Reboot Die Schweiz - Premiere der ersten Episode von «And Just Like Th a t» ist am 9. Dezember auf Sky Sho w w ahlweise auf Deutsch oder im Original ton zu sehen. Auch die zweite Episode kann im Original schon am 9. Dezember gestreamt werden. Die weiteren Episoden folgen immer donnerstags mit einer Episode pro Woche.

Bereits Madonna und Andy Warhol tranken Cosmo

Kurz nachdem der Wodka Absolut Citron 1985 in den USA auf den Markt kam, soll Cheryl Cook in ihrer Bar The Strand in Miami Beach den ersten modernen Cosmopolitan mit Zitronenvodka, Triple Sec, Rose ’ s Lime Juice und Cranberrysaft gemixt haben. Aber auch Bartender Toby Cecchini wird als Erfinder zitiert. Er habe das Cocktail-Rezept von einem Vorläufer, der in einer LGBT IQ -Bar in San Francisco beliebt war und mit Granatapfelsirup zubereitet wurde , adaptiert und mit der Triple Sec M a rke Cointreau a ngepasst. In der New Yorker Bar Odeon in Tribeca, in der er damals arbeitete, bestellten ihn die Stammgäste – darunter Madonna und Andy Warhol.

Der Ursprung des Cosmopolitans

Zum ersten Mal tauchte der Cocktailname bereits in einem Barbuch von 1934 auf. D iese Urv ersion mit Gin h a t bis auf die Farbe a ber n ichts mit dem Cosmopolitan der 80er gemeinsam, der durch den Barboom der 1990er Jahre zum beliebtesten Cocktail der Londoner und New Yorker Szene-Bars wurde. Als Lieblingsgetränk von Carrie, Miranda, Samantha und Charlotte aus der damals ikonischen Serie wurde er d a nn a uf der ganzen Welt bekannt.

Mittlerweile gibt es e tliche Abwandlungen des Cosmo politans , die etwa Himbeer- statt Cranberrysaft oder wieder den Gin statt Vodka nutzen. Das Klassiker-Rezept zum schnellen Selbermixen finde s t du hier:

Cosmopolitan-Rezept Mische 4 cl Vodka mit 1 cl Cointreau Orangenlikör, 2 cl Limettensaft und 2 cl Cranberrysaft in einem Shaker. Gib Eis dazu und schüttle den Shaker kräftig für 15 Sekunden. Wenn du Vodka ohne Zitronengeschmack benutzt , k a nnst du wa hlweise ein Stück Zitronenzeste mitshaken. Fülle den Inhalt dann « straight up » , also ohne Eis, in ein vorgekühltes Martini -G las. Dekorieren kannst du deinen Cosmo mit einem Limettenschnitz.

D as erste Mal in «Sex and the City» zu sehen war der Cosmopolitan übrigens in der zweiten Folge der zweiten Staffel von 1999 mit dem Titel «Die schreckliche Wahrheit» . Während Carries Geburtstags-Dinner sieht man den pinken Cocktail auf einem Tisch neben Samantha und Stanford stehen. Wann und wo er wohl in der Serienfortsetzung zu sehen sein wird?

