Youtuberin Dagi Bee hat wegen Sohn Nelio ein blaues Auge

Autsch! In ihrer Instagram-Story präsentiert Dagi Bee ihren Fans ihr blaues Auge.

Ungeschminkt, aber mit einem blauen Auge zeigte sich Youtuberin Dagi Bee jüngst in ihrer Story auf Instagram. Doch was ist passiert? Kam es im Hause Kazakov etwa zu einem Handgefecht? Nein, stellt die 28-Jährige direkt klar. An ihrer Verletzung im Gesicht ist ausgerechnet ihr Sohn Nelio schuld.