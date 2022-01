Youtuberin Dagi Bees bester Freund Paco stirbt mit 24 Jahren

Ihr bester Freund Pablo ist im Alter von 24 Jahren verstorben. Die genaue Todesursache ist bisher nicht bekannt. In einem emotionalen Abschiedsbrief schreibt Dagi: «Wir vermissen und lieben dich Paco, du bist einfach der beste. Du bleibst für immer in unseren Herzen – rest in paradise.»

«Anfang November sassen wir noch alle gemeinsam lachend zusammen und die Welt war in Ordnung. Es hätte keiner ahnen können, was in den nächsten Wochen passiert», so die Youtuberin. Und weiter: «Ich habe jeden Abend gebetet, dass es dir besser gehen wird. Es war ein ewiges Auf und Ab und du hast so sehr gekämpft. Du warst erst 24 Jahre jung und hattest noch so viel vor dir. Aber jetzt bist du an einem besseren Ort, wo wir uns irgendwann wiedersehen werden.» Woran Paco gestorben ist, ist nicht bekannt. Doch schon vor einem Monat teilte Dagi ihren Fans mit, dass der 24-Jährige krank sei und dass sie für ihn beten sollen.