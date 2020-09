Das sagt der Politologe:

Herr Perron, sollten Unternehmen wie Ikea in Abstimmungen eingreifen? Grundsätzlich sehe ich darin kein Problem. Schliesslich sind Firmen, die hier Steuern zahlen und Arbeitsplätze schaffen, ein Teil der Gesellschaft. Deshalb dürfen sie ihre Meinung kundtun.

Aber was bringt das der Firma? Dahinter steckt sicher ein Stück Marketing und Imagepflege. Ikea möchte damit gerade die jüngere Generation ansprechen. Auch springt sie damit auf einen neuen Trend aus den USA auf. Dort ist es schon länger normal, dass Unternehmen politisch Stellung beziehen, wie zurzeit bei der Anti-Rassismus-Bewegung «Black Lives Matter».

Welche Risiken birgt es, wenn Unternehmen politisch Stellung beziehen? Kunden, die anderer Meinung sind, könnten in Zukunft nicht mehr bei Ikea einkaufen. Aber ich denke, das wird sich in Grenzen halten. Schliesslich ist die Vorlage nicht so umstritten. Ikea sagt zudem, sie hätten einen Leistungsausweis für dieses Thema. Damit exponiert sich das Unternehmen natürlich auch und wird angreifbar.