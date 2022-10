Netflix : «Dahmer – Monster» gehört nun zu Top-3-Serien überhaupt

In der Netflix-Serie wird Jeffrey Dahmer von Evan Peters gespielt.

Nach wie vor führt Squid Game die Liste der Netflix-Serien an.

Die True-Crime-Thrillerserie «Dahmer – Monster sei in ihrer vierten Woche (10. bis 16.10.) weitere 122,8 Millionen Stunden gestreamt worden und komme seit ihrer Veröffentlichung am 21. September auf 824,2 Millionen Gesamtstunden, teilte Netflix im kalifornischen Los Gatos am Montag (Ortszeit) mit.