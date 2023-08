Jochen Goetz: Daimler-Vorstand stirbt nach Wespenstich

Insektenstich-Allergien

In der Schweiz leiden rund fünf Prozent der Bevölkerung an einer Insektengiftallergie, wie das Luzerner Kantonsspital auf seiner Website schreibt. Bei einem Stich bleibe es in leichten Fällen bei milden Beschwerden, welche von selbst wieder abklingen. Im schlimmsten Fall schwellten jedoch die Atemwege zu, was zu Atemstillstand und einem Herz-Kreislauf-Kollaps führen könne (anaphylaktischer Schock). Dies bedeute eine absolute Notfallsituation und könne innert kurzer Zeit tödlich sein.