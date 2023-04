Dalai Lama fordert Bub auf, seine Zunge zu lutschen

Er fordert ihn im Video zudem dazu auf, an seiner Zunge zu lutschen.

Ein Video, das den Dalai Lama dabei zeigt, wie er einen Bub auf die Lippen küsst und ihn dazu auffordern soll, an seiner Zunge zu saugen, geht aktuell auf Social Media viral.

Es hat einen öffentlichen Aufschrei in mehreren Ländern ausgelöst, wie die « Hindustan Times » schreibt. Wie verschiedene Medien schreiben, soll das Video auf einer Veranstaltung der M3M-Stiftung in Indien aufgenommen worden sein, wo das im Exil lebende spirituelle Oberhaupt der Tibeter vor 120 Studenten eine Rede hielt.

«Seit ich in Indien lebe, habe ich alle möglichen Menschen kennen gelernt, darunter auch Gelehrte und Wissenschaftler, die sich für die Methoden interessieren, mit denen wir den Seelenfrieden erreichen können, der uns am Leben erhält», soll er zu den jungen Leuten gesagt haben.

Begrüssung dauerte einige Sekunden

Mitten in der Ansprache wird der 87-Jährige von einem Kind unterbrochen. Nachdem der Dalai Lama das Kind an seinen Tisch einlud, umarmte er es und küsste es. Danach lacht er und sagt: «Kannst du an meiner Zunge saugen.» Daraufhin bewegte das Kind seinen Kopf nur ein wenig näher. Die Begrüssung dauerte einige Sekunden. Der Dalai Lama umarmte ihn schliesslich und sagte «Danke».