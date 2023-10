Gleitschirmpilot verliert Kontrolle und stürzt ab – tot

Am Donnerstagnachmittag ist gegen 15.15 Uhr ein Gleitschirmpilot aus dem Kanton Zürich auf dem Haldigrat in der Gemeinde Wolfenschiessen NW mit seinem Gleitschirm gestartet. Unmittelbar nach dem Start verlor der Pilot die Kontrolle über sein Sportgerät und prallte unkontrolliert in den Hang.