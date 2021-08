FDP-Präsidium - Damian Müller will nicht Nachfolger von Petra Gössi werden

Der Luzerner ist mit «Herzblut» Ständerat

Als Hauptgrund hat er gegenüber der Zeitung gesagt, dass er weiterhin an seinen Dossiers in den vier Kommissionen arbeiten will. In diesen möchte er weiterhin Spuren hinterlassen. Ausserdem sei er mit «Herzblut» Ständerat. Hinzu kommt, dass er sich beruflich weiterentwickeln möchte. Dies sei nicht möglich als Parteipräsident, weil man sich dann total auf das Präsidenten-Amt und dessen Arbeit konzentrieren müsse.