Damian von Euw: Für Olympia-Traum hat Ringer Russisch gelernt

Damian von Euw will unbedingt an die Olympischen Spiele nach Paris. 20Min/Michael Scherrer

Darum gehts Damian von Euw hat alles einem Ziel untergeordnet: der Teilnahme an den Olympischen Spielen.

Der 24-Jährige stählt sich für Paris 2024 – so hart es nur geht.

So nebenbei absolviert der Innerschweizer auch noch ein Fernstudium.

Vor fünf Jahren hatte er einen Traum – der ging in die Brüche. Nun träumt Damian von Euw wieder: Der 24-Jährige strebt die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Paris im kommenden Jahr an. Der Innerschweizer ist einer der besten Ringer der Schweiz, kein Wunder also, hat er dieses konkrete Ziel vor Augen.

Weil ihm die starken Gegner in der Schweiz schnell ausgingen, reiste von Euw viel nach Osteuropa, um sich mit den besten seiner Gilde zu messen. Nun war er aber schon lange nicht mehr in Russland, wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine. Deshalb holt sich der Bauernsohn seine Gegner in die Schweiz. Kürzlich war ein russischer Ringer aus Sibirien bei ihm – bereits zum dritten Mal. «Er ist ein Weltklasseringer, wurde schon U-23-Europameister, er ist gleich alt, gleich schwer, wir sind hungrig und haben dasselbe Ziel», sagt von Euw.

Zehn Trainings pro Woche

Er und sein russischer Trainingspartner sind mittlerweile gute Freunde geworden, sprechen über Gott und die Welt – sie kommunizieren auf Russisch. «Dadurch, dass ich oft in Kiew und in Moskau in den Trainingslagern war, habe ich die Sprache gelernt. Die wenigsten Sportler sprechen gut Englisch, also habe ich mich angepasst», so von Euw.

1 / 8 Damian von Euw schindet sich im Kraftraum. 20min/Michael Scherrer Der Ringer (im griechisch-römischen Stil) strebt die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Paris 2024 an. Facebook/UWW

Da er nun bereits Russisch spricht, braucht der Sportler neben dem vielen Training – pro Woche sind es zehn à rund 1,5 Stunden – andere Abwechslung. So hat er im April ein Fernstudium in Sportpsychologie an der Hochschule in Düsseldorf begonnen. «Das mache ich neben dem Sport, damit ich den Kopf gebrauche. Ich arbeite nicht mehr, setze voll auf den Sport, da ist das Studium ideal als Ergänzung.»

Für seine «Road to Paris» hat von Euw, der im griechisch-römischen Stil ringt, die Gewichtsklasse gewechselt. Früher rang er in der Kategorie bis 97 kg. Nach den verpassten Spielen in Tokio entschied er sich, in die 87-kg-Kategorie zu wechseln. «Ich wurde bei der letzten WM Siebter, an der EM Fünfter, ich bin immer näher dran. Ich denke, die Entscheidung war richtig und das stimmt mich positiv bezüglich Paris», bilanziert er.

Drei Quali-Möglichkeiten

Von Euw hat nun drei Möglichkeiten, sich für Paris zu qualifizieren: Entweder muss er an der WM (ab Samstag) unter die Top 5 kommen. Oder an einem kontinentalen Turnier unter die Top 2 oder an einem globalen Turnier in die Top 3. Diese beiden Quali-Turniere finden im kommenden Frühling statt. «Meiner Meinung nach muss man sich hohe Ziele setzen. Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen», sagt er.

Er weiss aber auch, dass es in seiner Gewichtsklasse viele Kontrahenten gibt. Es kämen rund 25 Ringer für den Olympiasieg infrage. «Ich habe dieses Jahr den amtierenden Weltmeister hoch besiegt. Das zeigt mir, dass ich gegen alle Gegner gewinnen kann», zeigt er sich selbstbewusst. Er wisse aber auch, dass man gleichzeitig gegen No-Names ausscheiden könne.

Nun stählt er sich also, jeden Tag – und wohnt im Elternhaus. «Am Mittag kocht immer meine Mutter mit frischen Zutaten, am Abend koche ich. Das bedeutet mir sehr viel, dass ich hier bei meiner Familie bin und hier trainieren kann. Meine Mutter weiss genau, was ich gerne esse, es ist der optimale Ort, um Energie zu tanken», schwärmt der Ringer. Die Schinderei in der heilen Heimat soll sich spätestens im nächsten August ausbezahlen.

Der Beitrag mit Damian von Euw von 2018. 20min/Tarek El Sayed

