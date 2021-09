Im Spätherbst der Karriere - Damien Brunner skort für Biel wie zu seinen MVP-Zeiten

Denn auch in seiner MVP-Saison mit dem EVZ reichte es am Ende nicht zum Meistertitel, den holten die ZSC Lions. Brunner ermöglichte die starke Saison dafür den Sprung in die NHL – mit 26 Jahren. Bei den Detroit Red Wings spielte er in der, wegen des Lockouts, nur halb so lang dauernden Saison 2012/13 mit Grössen wie Pawel Dazjuk und Henrik Zetterberg zusammen. Nach seiner guten ersten NHL-Saison pokerte er wohl zu hoch, denn er erhielt bei den Red Wings keinen neuen Vertrag und landete bei den New Jersey Devils. In zwei Saisons mit den Devils stellte sich für «Blade Brunner», wie er in Übersee genannt wurde, der erwünschte Erfolg nicht ein, weshalb er in die Schweiz zum HC Lugano zurückkehrte. Dann begann die Zeit der vielen Verletzungen. Nun scheint Brunner diese überstanden zu haben. Es wäre ihm zu gönnen, wenn er in den wohl letzten zwei Saisons seiner Karriere mindestens noch um einen Titel mitspielen dürfte – geschweige denn einen gewinnen würde.