Damit aus der Abschiedstour keine Abstiegstour wird

Der ehemalige Natispieler Gelson Fernandes wird seine Karriere beenden. Mit Frankfurt absolviert der 33-Jährige noch mindestens zehn Partien – ohne Zuschauer.

von Eva Tedesco

Gelson Fernandes hat sein Karriereende angekündigt. Nach dieser Saison ist Schluss. «Es ist ein Privileg und ein grosses Glück, die Saison mit Eintracht Frankfurt abschliessen zu können», schreibt der 33-Jährige. Für das Schweizer Nationalteam bestritt Fernandes 67 Spiele und erzielte zwei Tore. Das eine erzielte er in der WM-Quali 2009 in Moldawien beim 2:0-Sieg.

Darum gehts • Gelson Fernandes beendet seine Karriere nach dieser Saison. • Zehn Partien wird er mit Eintracht Frankfurt mindestens noch bestreiten. • Der 33-Jährige muss mit Frankfurt versuchen, den Abstieg zu verhindern. Dabei kann das Team nicht auf die lautstarke Unterstützung der Fans zählen.

«Wir haben die erste Viertelstunde nicht gut gespielt», sagt Gelson Fernandes, der in der ersten Partie nach dem Lockdown gegen Gladbach (1:3) nach einem Sehnenriss im Hüftbeuger im Januar wieder auf der Bank sass. Den Grund sucht er aber nicht in der langen Pandemie-Pause. «Es war eine Frage der Konzentration», glaubt der 67-fache Nati-Spieler und fügt an: «Das darf nicht passieren.»

Der Fehlstart gegen Gladbach war die vierte Niederlage der Eintracht in Folge. Frankfurt nähert sich bedrohlich der Abstiegszone in der Tabelle. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt noch fünf Punkte. «Es bringt nichts, jetzt schon den Kopf hängen zu lassen», sagt Fernandes. «Wir müssen positiv bleiben.» Neun Bundesliga-Partien bleiben Frankfurt, um sich aus dem Tabellenkeller zu arbeiten. Und mindestens zehn Spiele (die Politik erlaubte am Dienstag die Austragung des Cup-Halbfinals in München gegen die Bayern am 9. oder 10. Juni), die für Fernandes eine Abschiedstour bedeuten.

Er hört nun auf seinen Körper

Zwei Tage vor dem Neustart der Bundesliga gab er seinen Rücktritt zum Saisonende bekannt. «Es ist ein Privileg und ein grosses Glück, die Saison mit Eintracht Frankfurt abschliessen zu können», postete der Schweizer Internationale letzte Woche in den sozialen Medien.

Er habe sich seit einigen Monaten mit dem Gedanken beschäftigt. «Ich hatte das Glück, eine schöne Karriere zu haben, habe in Italien, England, Portugal und Frankreich gespielt und war Nationalspieler. Ich habe tolle Leute kennen gelernt – und auch ein paar weniger tolle … (lacht) Ich wollte den Zeitpunkt selber wählen und auf höchstem Niveau aufhören. Es ist schwierig, aber ich habe immer alles gegeben, jeden Tag, jede Minute und höre jetzt auf meinen Körper.»

Bei seiner Abschiedstournee muss der 33-Jährige ohne Fans klarkommen. «Das ist schade, ich hätte lieber vor Zuschauern aufgehört. Aber vielleicht lässt sich das nach dem Ende der Corona-Pandemie mit einem Gala-Spiel nachholen.» Dass die Meisterschaft fortgesetzt wird, findet Fernandes richtig.

«Wer Angst hat, darf nicht spielen.»

«Die DFL hat ein gutes Konzept ausgearbeitet und wir wissen, dass wir vorbildlich handeln müssen.» Die Hygiene- und Sicherheitsmassnahmen seien streng und die Geisterspiele komisch. «Aber wir freuen uns, dass wir spielen können. Schliesslich ist das unser Job.» Keiner könne voraussagen, wie lange die Situation dauert und wann es wieder mit Fans im Stadion weitergehen könne. Deshalb müsse man das Beste aus der Situation machen, die zwar speziell sei, «aber das ist sie für alle». Fernandes: «Niemand hat bisher im Leben so etwas erlebt und es betrifft uns alle.» Über Spieler, die Vorbehalte haben könnten, sagt er: «Wer Angst hat, darf nicht spielen.»