«Für mehr Selbstständigkeit»: Damit es weniger Elterntaxis gibt, halbiert Luzern die ÖV-Preise für Kinder

Damit Kinder lernen, wie sie sich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen können, will die Stadt Luzern nun Gutscheine an alle Schüler und Schülerinnen bis 16 Jahren austeilen. Dadurch wird ein Jahresabo der Zone 10 um die Hälfte des Preises reduziert.

Sie sorgen für Staus vor Schulen, für überfahrene Katzen und für Kinder, die nicht lernen, wie sie selbstständig von A nach B kommen: Das Phänomen Elterntaxis wird mehr und mehr zum Problem. Das hat offenbar auch die Stadt Luzern erkannt und will dem Trend nun entgegenwirken. Der Stadtrat schlägt vor, Gutscheine für den öffentlichen Verkehr an Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren zu verteilen. Ihr Wert soll 300 Franken betragen, was rund die Hälfte des Preises für ein Jahresabonnement in der Zone 10 ist. Den Gutschein sollen alle Kinder, die in der Stadt Luzern zur Schule gehen, erhalten können. Ziel ist es, die Eigenständigkeit der Kinder und Jugendlichen zu fördern und Elterntaxis zu vermeiden.