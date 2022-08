Gastgeber will eröffnen: Damit Katar zuerst spielen kann – WM soll um einen Tag vorverlegt werden

Startet die WM in Katar bereits am 20. November?

Eigentlich würde die WM 2022 in Katar am 21. November losgehen.

Der Beginn der Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar wird wohl um einen Tag vorverschoben. Dies ist am Mittwochmorgen aus Kreisen der Turnier-Organisatoren zu vernehmen und deckt sich mit Medienberichten aus aller Welt.

Der Hintergrund: Katar möchte, wie das normalerweise für einen Gastgeber üblich ist, das Turnier eröffnen. Stand jetzt würde die erste Winter-WM der Geschichte aber am Montag, dem 21. November, mit der Partie Senegal gegen die Niederlande starten.

Entscheidung steht noch aus

Um dies zu ermöglichen, soll das Gruppenspiel von Katar gegen Ecuador auf den Sonntag, den 20. November um 19 Uhr Ortszeit (18 Uhr MEZ), angesetzt werden. Der definitive Entscheid ist aber noch ausstehend: Das «Bureau of Fifa Council», bestehend aus Präsident Gianni Infantino (52) und den Vorsitzenden der sechs Kontinentalverbänden, soll den Vorschlag des Gastgebers aber in den nächsten Tagen annehmen, so heisst es.