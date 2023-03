Hyaluron-Pfusch: Ständerat lehnt mehr Regeln für Kosmetikstudios ab

Motion abgelehnt

In der Stellungnahme schrieb der Bundesrat damals, dass die geltenden bundesrechtlichen Bestimmungen beziehungsweise die neu vorgesehenen Regelungen einen ausreichenden Schutz der Patientinnen und Patienten darstellen. Die Kontrolle und entsprechend die Sanktionierung von Widerhandlungen liege jedoch in der Kompetenz der Kantone.

Der Nationalrat stimmte dem Vorstoss vor 1,5 Jahren zu. Am Dienstag lehnte der Ständerat die Motion aber ab. «Die Kommission kommt nach ihren Beratungen zum Schluss, dass die gesetzlichen Grundlagen für das fachgerechte Spritzen von Hyaluronsäure und Botox ins Gesicht als Schönheitsbehandlung bereits ausreichend sind. Die gesetzlichen Grundlagen und der Vollzug liegen in der Kompetenz der Kantone», heisst es unter anderem in der Begründung.

Humbel versteht den Entscheid des Ständerats nicht: «Damit lässt man die jungen Frauen in Stich. So wird es weiter Opfer geben und es wird weiteres Leid verursacht. Dass die Wissenschaft ignoriert wird, ist fahrlässig. Die Begründung, dass die Gesetzeslage ausreichend ausgebaut ist, ist oberflächlich. Die Grenze von 30 Tagen, welche festgelegt wurde, ist unscharf, da je nach Person und Erfahrung mit Fillern, diese auch dementsprechend unterschiedlich schnell abgebaut werden”, sagt Humbel.

«Grenze zwischen Medizin und reiner Kosmetik ist schwierig zu ziehen»

Hinzu komme, dass es sich um einen Bereich handle, der insgesamt einigen Spielraum zulässt: «Die Grenze zwischen Medizin und reiner Kosmetik ist in der Praxis schwierig zu ziehen, was die Kontrolle erschwert.» Gerade im Bereich Kosmetik sei es in der Praxis manchmal schwierig, tatsächlich zwischen Tätigkeiten, die einem bewilligungspflichtigen Beruf vorbehalten sind, und bewilligungsfreien zu unterscheiden: «Solche Eingriffe stellen ähnlich wie Tätowieren und Piercen keine Diagnosestellung und Behandlung im medizinischen Sinne dar, sondern bewegen sich an einer Grenze zum eigentlichen Gesundheitswesen.»