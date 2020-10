Maskenpflicht in Zürcher Clubs «Damit werden illegale Partys weiter zunehmen»

In Gastronomiebetrieben und Bars, in welchen die Konsumation nicht ausschliesslich sitzend erfolgt, sowie in Clubs, Diskotheken und Tanzlokalen gilt im Innenbereich neu generell eine Maskentragpflicht.

Der Zürcher Regierungsrat hat am Mittwoch neue Massnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus beschlossen. In Gastronomiebetrieben und Bars, in welchen die Konsumation nicht ausschliesslich sitzend erfolgt, sowie in Clubs, Diskotheken und Tanzlokalen gilt im Innenbereich neu generell eine Maskentragpflicht.