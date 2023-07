Mels SG: So wollte sie sich die Auto-Theorieprüfung erschleichen

«Kürzlich ist bei der Durchführung einer Theorieprüfung ein Prüfungsbetrug aufgeflogen», teilt die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch mit. Eine 39-jährige Frau war während der Prüfung mit diversen technischen Hilfsmitteln ausgestattet. Das Strassenverkehrsamt St. Gallen meldete der Polizei den Betrugsverdacht. Es bestehe die Vermutung, dass eine 39-jährige Frau bei der Theorieprüfung für den Führerschein der Kategorie B betrüge.

Darauf ist eine Patrouille zum Prüfungsort ausgerückt und stellte bei der Nordmazedonierin diverse am Körper befestigte technische Hilfsmittel, wie ein Mobiltelefon mit Kamera sowie Bluetooth-Kopfhörer, fest. Die 39-Jährige hat die Prüfungsfragen nach jetzigen Erkenntnissen mittels Kamera gefilmt und die Antworten mutmasslich via Knopf im Ohr zugesprochen bekommen.

Viel Bargeld dabei

Betrügereien im Kanton Solothurn

Der Vorfall in Mels ist kein Einzelfall. 2017 wurde bekannt, dass ein damals 41-Jähriger im Kanton Solothurn 20 Prüflingen bei der Theorieprüfung geholfen hat. «Die Kandidaten wurden mit Kamera und Kopfhörer ausgestattet, die in ein Oberteil eingearbeitet oder am Körper mitgeführt wurden», hiess es damals. Seine Hilfeleistung liess sich der Kosovare jeweils teuer entschädigen. Es sollen vierstellige Beträge geflossen sein.