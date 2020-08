Reaktionen auf Zürcher Club-Regeln «Damit wurde das Aussterben des Nachtlebens akzeptiert»

Ab Donnerstag gelten in Zürich verschärfte Corona-Massnahmen. Diese betreffen vor allem das Zürcher Nachtleben.

Der Regierungsrat hat am Montag beschlossen, dass ab Donnerstag strengere Corona-Massnahmen im Kanton Zürich gelten. Diese betreffen auch die Clubs: Neu wird die Gästezahl stark eingeschränkt. Im Innenraum dürfen sich gleichzeitig nicht mehr als 100 Personen aufhalten. Zusammen mit dem Aussenbereich sind es höchstens 300 Personen gleichzeitig. Kantonsärztin Christiane Meier begründete die Massnahme damit, dass es nicht an den Clubs liege, sondern am Virus, welches das Contact Tracing bei grösseren Personenzahlen sehr schwer mache.

Die Bar und Club Kommission Zürich (BCK) will sich erst am Mittwoch zu den Massnahmen äussern, wie es auf Anfrage heisst. Bereits im Anfang Juli sagte Alexander Bücheli von der BCK: «Wird die Besucherlimite ohne Unterstützung heruntergesetzt, wird es für viele Clubs in Zürich extrem schwierig, zu überleben.» Veranstalter und Angestellte machten ihrem Ärger am Montagabend auf Social Media Luft: «Masken in Läden sind okay, ich hätte sogar Masken in Clubs akzeptiert – aber diese Entscheidung ist einfach skandalös und für uns ein Berufsverbot», heisst es etwa. Oder: «Mit dieser Entscheidung hat unsere Regierung andeutungsweise das Aussterben des Nachtlebens akzeptiert.» Die Massnahmen würden die finanzielle Situation der Clubs noch weiter verschlimmern. Erst am Sonntag wurde bekannt, dass viele Lokalbetreiber immer noch auf Ausfallentschädigungen warten, obwohl die Gesuche schon vor Monaten eingereicht wurden.