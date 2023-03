E-Zigaretten: Face Club erlaubt das Vapen in Nichtraucherbereich

Am Mittwochabend informierte der Face Club via SMS-Newsletter über die Neuerung im Club.

Der Face Club in Dietlikon erlaubt seinen Gästen ab 1. April, Vapes im Nichtraucherbereich zu rauchen. «Bei der Entscheidung mitgespielt hat sicherlich auch, dass es das Bundesgesetz nicht untersagt, Vapes im Nichtraucherbereich zu verbieten», sagt Vidan Stepanovic vom Face Club.

Einzelne Kantone verbieten dies dennoch. Laut Lungenliga ist der Kanton Zürich in diesem Bereich untätig gewesen.

E-Zigaretten sind laut Bundesgesetz in der Gastronomie auch im Nichtraucherbereich erlaubt.

Am Mittwochabend erhielten Stammgäste des Face Clubs einen SMS-Newsletter, der nicht nur über bevorstehende Veranstaltungen informierte, sondern auch eine Neuerung verkündete: Ab 1. April ist das Rauchen von Vapes auch im Nichtraucherbereich erlaubt.

Die Verantwortlichen des Face Clubs reagieren damit auf die erhöhte Nachfrage ihrer Gäste. «Vermehrt stellten unsere Gäste die Frage, weshalb in anderen Gastrobetrieben das Rauchen von Vapes im Nichtraucherbereich erlaubt ist, bei uns aber nicht», sagt Vidan Stepanovic.

Nach gründlicher Überlegung habe man nun den Entscheid gefällt. «Mitgespielt hat sicherlich auch, dass es das Bundesgesetz nicht untersagt, Vapes im Nichtraucherbereich zu verbieten», so Stepanovic weiter.

E-Zigaretten können toleriert werden

Das Rauchverbot in geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich sind oder mehreren Personen als Arbeitsplatz dienen, gilt seit dem 1. Mai 2010. Darunter fallen unter anderem Restaurants, Bars und eben auch Clubs.

Die Zürcher Volkswirtschaftsdirektion hält in der Richtlinie «Umsetzungshilfe zum Rauchverbot in Gastronomiebetrieben im Kanton Zürich» jedoch fest, dass E-Zigaretten nicht unter das Rauchverbot im Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen oder im Gastgewerbegesetz fallen. E-Zigaretten seien daher in Gastronomiebetrieben zu tolerieren.