Danach suchen die Zürcher bei Kleinanzeigen

Kreislaufwirtschaft! Du weisst nicht, was das ist? Ganz einfach: Wird ein Produkt weitergegeben und wiederverwendet, muss kein neues produziert und transportiert werden – und kein altes wird entsorgt. Mit Secondhand kannst du also ganz einfach CO2 sparen und unsere Umwelt schonen. Und das wurde am Samstag mit dem ersten Schweizer Secondhand Day thematisiert. Denn es ist Zeit für einen schweizweiten, bunten Weckruf an alle, das tägliche Konsumverhalten zu ändern.