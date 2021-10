Luca Hänni bei 20 Minuten Radio – «Danach war ich knüppelmüde, aber erfüllt und glücklich»

Luca Hänni veröffentlichte neulich den Song «There for You» für das Projekt «SMA Kids by Generali».

Der Popstar besuchte «Morning Show»-Moderatorin Andrea, um über seine Arbeit fürs Projekt «SMA Kids by Generali» zu sprechen.

«Luca, du bist heute hier, weil du ein sehr schönes neues Projekt am Start hast», begrüsst «Morning Show»-Moderatorin Andrea ihren Gast. Luca Hänni ist Teil der «SMA Kids by Generali»-Aktion und genau darum geht es heute.

«Bin ich jetzt ein guter Freund oder verliere ich den Respekt?»

«SMA Kids bei Generali» ist eine Initiative zur Musikförderung, ganz konkret zur Förderung sozial benachteiligter Kinder. Hänni steuerte einen Song bei, führte mit den Kindern Workshops durch und übte mit ihnen tanzen und singen. Am Ende wurde das Lied «There for You» aufgenommen und ein Musikvideo dazu gedreht.

«Was war die grösste Herausforderung mit den Kids?», will Andrea wissen. «Das Schwierigste war es, die Balance zu finden, zwischen Freund sein und die Kids trotzdem dazu bringen, mir zuzuhören», meint Hänni. Nach etwa zwei Tagen habe es aber ganz gut geklappt, lacht er und fügt an: «Die Kids waren glücklich und darum geht es am Ende auch.»