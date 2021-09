Eigener Entscheid - Dani Wyler verlässt nach Rassismus-Eklat den FC Wil

Der FC Wil braucht einen neuen Medienchef. Dani Wyler tritt nach fünf Jahren zurück. Als Grund gibt er den Rassismus-Eklat um Wil-Präsident Maurice Weber an. Dieser beleidigte im Mai einen Spieler von Xamax rassistisch. Aus dem Komitee der Swiss Football League trat Weber im Anschluss zurück. Auch beim FC Wil bot er seinen Rücktritt an – Verwaltungsrat und Geschäftsführung lehnten aber einen Rücktritt geschlossen ab.

Zu viel für den ehemaligen SRF-Kommentator Wyler. Wie der FC Wil in einer Mitteilung schreibt, verlässt Wyler den Club auf eigenen Wunsch als Konsequenz aus dem Vorfall in Neuenburg. In der Mitteilung heisst es weiter: «Der FC Wil bedankt sich herzlich bei Dani Wyler für die tolle Zusammenarbeit über fünf Jahre und wünscht ihm alles Gute.»