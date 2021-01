Am jenem Montagmorgen im Mai vor bald vier Jahren erschien Daniel wie gewohnt bei seiner Arbeit. «Doch nach einem privaten Anruf verliess er das Büro. Seither hat den damals 42-Jährigen niemand mehr gesehen. Seine damalige Freundin hat ihn am Dienstag bei der Polizei als vermisst gemeldet», erinnert sich Karin, Daniels Schwester, zurück.

Auch Marco kann sich gut an diesen Tag 2017 erinnern. Er ist ein langjähriger Freund von Daniel und ein Bekannter von Daniels damaligem Arbeitgeber. Dieser meldete sich bei Marco, gleich nachdem Daniel nicht mehr zur Arbeit kam. Er könne ihn nicht erreichen, erzählte der Arbeitgeber. Ob Marco wisse, was los sei. Marco kannte Daniel zu diesem Zeitpunkt schon über zehn Jahre. Einmal in der Woche gingen die Freunde gemeinsam essen. «Im Nachhinein realisierte ich, dass sich Dani in den Monaten vor seinem Verschwinden ziemlich verändert hatte», erinnert sich Marco zurück.