Appenzell: So kurz war die Landsgemeinde wohl noch nie

Am Sonntag konnten Bürgerinnen und Bürger des Kantons Appenzell Innerrhoden an der traditionellen Landsgemeinde in Appenzell wählen und abstimmen. Die Stimmberechtigten wählten den Innerrhoder Vertreter des Ständerats, den neuen Landammann und die übrigen Mitglieder der Standeskommission.

Der nächste Innerrhoder Vertreter für den Ständerat wurde gewählt, genauso wie die gesamte Standeskommission.

Ehrengäste waren in diesem Jahr unter anderem Bundesrat Albert Rösti, der gesamte Thurgauer Regierungsrat und weitere Personen.

Auch Bundespräsident Alain Berset war zusammen mit dem botswanischen Präsidenten Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi anwesend.

Am Sonntag fand in Appenzell wieder die Landsgemeinde statt. Jährlich versammeln sich rund 5000 Stimmberechtigte auf dem Landsgemeindeplatz. Es wird über politische Geschäfte debattiert und abgestimmt und es finden Wahlen statt. Landammann Roland Dähler eröffnete die Landsgemeinde und begrüsste alle Ehrengäste.

An der diesjährigen Landsgemeinde wählten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger unter anderem den Innerrhoder Vertreter für den Ständerat. Daniel Fässler (Die Mitte), früherer Nationalrat und ehemaliger Landammann, wurde an der Landsgemeinde für die Amtsdauer 2023-2027 als Ständerat fast einstimmig bestätigt. Er war der einzige Kandidat für den Ständeratssitz. Fässler wurde bereits an der Landsgemeinde 2019 als Vertreter des Kantons Appenzell Innerrhoden in den Ständerat gewählt.

Alle Mitglieder der Standeskommission wiedergewählt – trotz Sprengkandidat

Als Erstes wurden alle sieben Mitglieder der Standeskommission – die Appenzell Innerrhoder Regierung – gewählt. Dieses Jahr stand der Wechsel der beiden Landammänner an. Als neuer regierender Landammann wurde fast einstimmig Roland Inauen gewählt. Stillstehender Landammann wird Roland Dähler. Die weiteren Mitglieder wurden in ihrer bisherigen Tätigkeit bestätigt: Monika Rüegg Bless bleibt Frau Statthalter, Ruedi Eberle bleibt Säckelmeister, Stefan Müller bleibt Landeshauptmann und Jakob Signer bleibt Landesfähnrich.

Als Sprengkandidat stellte sich Stefan Wetter für den Sitz des Bauherrn zur Wahl. Wetter kündigte seine Kandidatur zwei Tage vor der Landsgemeinde an, wie das «SRF Regionaljournal» am Freitag berichtete. Die Stimmbeteiligten stimmten allerdings mit grosser Mehrheit für den bisherigen Bauherrn Ruedi Ulmann. Trotz seiner Niederlage zeigte sich Wetter zufrieden über das Resultat der Landsgemeinde. «Ich gratuliere Ruedi Ulmann zu seiner Wiederwahl. Es war überraschend, dass ich so viele Stimmen erhalten habe, damit hatte ich nicht gerechnet», sagte Wetter gegenüber 20 Minuten. Weiter bedankte sich der Appenzeller bei seinen Unterstützerinnen und Unterstützern.

Ebenfalls wurden am Sonntag die Kantonsrichterinnen und Kantonsrichter in ihren Ämtern bestätigt. Zudem wurde Kathrin Rechsteiner-Schäfler als neue Kantonsrichterin gewählt. Sie ersetzt den zurückgetretenen Lorenz Gmünder.

Erhöhte Gerichtsgebühren und vollständig elektronische Steuererklärung

Die Innerrhoderinnen und Innerrhoder stimmten am Sonntag zusätzlich über zwei Sachgeschäfte ab. Die Erhöhung der Gerichtsgebühren stand zur Diskussion. Zukünftig werden Gerichtsgebühren wegen immer komplexerer und aufwändigerer Fälle vervierfacht. Die Gebühren werden von derzeit 80’000 Franken auf maximal 360’000 Franken erhöht. An der Landsgemeinde wurde der Erhöhung der Gerichtsgebühren von der Mehrheit der Stimmbeteiligten zugestimmt.

Ebenfalls wurde über die Revision des Steuergesetzes abgestimmt. Als wichtigste Neuerung hierbei wurde beschlossen, dass auch im Kanton Appenzell Innerrhoden die Steuererklärung künftig vollständig elektronisch eingereicht werden kann. Auch diesem Sachgeschäft stimmte die Innerrhoder Stimmbevölkerung zu.

Rekordkurze Landsgemeinde

Ehrengäste an der diesjährigen Landsgemeinde waren Bundesrat Albert Rösti, die gesamte Thurgauer Regierung, die St. Galler Stadtpräsidentin Maria Papa, Post-CEO Roberto Cirillo sowie weitere Personen. Auch Bundespräsident Alain Berset und der botswanische Präsident Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi, der sich derzeit auf Staatsbesuch in der Schweiz befindet, nahmen an der Landsgemeinde teil.

Nach nur einer Stunde war die Landsgemeinde 2023 bereits abgeschlossen. Der neue regierende Landammann Roland Inauen dankte den Anwesenden für die Teilnahme. «Es war eine sehr kurze Landsgemeinde, schon fast mit Rekordgeschwindigkeit», scherzte Inauen beim Schlusswort.

Was ist die Landsgemeinde? Die Landsgemeinde ist eine Urform der Demokratie. Sie existiert nur noch in den Kantonen Appenzell Innerrhoden und Glarus. Jährlich versammeln sich die Stimmberechtigten auf dem Landsgemeindeplatz, debattieren über politische Geschäfte, stimmen ab und wählen. Abgestimmt wird durch das Hochhalten der rechten Hand, die Stimmen werden von Auge abgeschätzt. Ist das Mehr nicht per Auge ersichtlich, werden die Stimmen einzeln ausgezählt. Jede Bürgerin und jeder Bürger kann sich zu Wort melden. Im Kanton Appenzell Innerrhoden findet die Landsgemeinde immer am letzten Sonntag im April statt. Im Kanton Glarus findet die Landsgemeinde dieses Jahr am 7. Mai 2023 statt.