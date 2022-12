Karriere trotz dreimaligem Lehrabbruch – Daniel hats geschafft

«Es brauchte Wochen, bis ich den Mut zum Lehrabbruch hatte»

«Ich hatte ein paarmal Zweifel»

Beginnt man an sich zu zweifeln, wenn man drei Lehren abgebrochen hat? Daniel sagt: «Es war nicht einfach, ich hatte ein paarmal Zweifel, was ich tun soll und wo ich hin will. Ich habe dann viel Erfahrung in der Gastronomie, in der Vermögensberatung und im Marketing gesammelt. Ich hatte dann das Ziel Richtung Hoteldirektion und mir einen Weg dorthin gesucht.»