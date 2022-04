Nach Gerüchten: Daniel Humm bestätigt Beziehung mit Demi Moore

Laut einem Insider sollen sich die beiden derzeit in der «Mega-Verknallt-Phase» befinden.

Das gab Daniel Humm in der SRF-Sendung «Gesichter und Geschichten» bekannt.

Seitdem Daniel Humm und Demi Moore anfangs März gemeinsam an der Paris Fashion Week gesichtet wurden, brodelt die Gerüchteküche. Mit einem Post auf Instagram , der den Spitzenkoch und die Schauspielerin gemeinsam mit der Künstlerin Roni Horn zeigt, befeuerte Humm die Mutmassungen um eine mögliche Beziehung zwischen den beiden Stars weiter. Nun die Auflösung: Daniel Humm und Demi Moore sind offiziell ein Paar!

«Schätze seinen Charme»

Bei seinem Auftritt in der SRF-Sendung «Gredig direkt» schaffte Humm nun Klarheit. Auf die Frage des Moderators, ob er denn nun mit Demi Moore zusammen sei, antwortet der Koch mit einem verlegenen «Ja, das ist so». Laut einem Insider sollen sich die beiden derzeit in der «Mega-Verknallt-Phase» befinden. Sie seien einander durch gemeinsame Freunde vorgestellt worden und hätten sofort den Draht zueinander gefunden. Die Schauspielerin schätze an Humm vor allem seinen Charme und dass er kultiviert sei, wie die «Schweizer Illustrierte» schreibt.