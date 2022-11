Daniel Jositschs Bundesrats-Kandidatur entfacht Geschlechter-Debatte

Jositsch sagte an der Medienkonferenz, dass er sich an die Spielregeln halten werde, wenn er zum Spiel zugelassen werde. Der SP-Ständerat will sich das Recht erkämpfen, von der Fraktion als offizieller Kandidat bewertet zu werden. Wenn diese schlussendlich doch zwei Frauen für den freiwerdenden Bundesratssitz auf das Ticket nehmen, wolle er dies so akzeptieren. Die Parteispitze wollte sich zur Kandidatur von Jositsch nicht äussern.